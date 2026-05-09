Štutgart je upisao važnu pobedu protiv Bajer Leverkuzen rezultatom 3:1 u meču koji je imao veliki značaj u borbi za plasman u Ligu šampiona.

Lajpcig nije imao problema protiv Sankt Paulija, pa je slavio rezultatom 2:1.

Golove za Lajpcig su postigli Ksavijer Šlager u 45. minutu i Vili Orban u 55.

Ovaj poraz Sankt Paulija obradovao je fudbalere i navijače Verdera iz Bremena, jer uprkos porazu od Hofenhajma, rezultatom 1:0 nalaze se pred opstankom u Bundesligi.

Nisu bukvalno prešli pola na ovom meču igrači Verdera, za koje nije igrao bivši fudbaler Partizana Jovan Milošević, ali su od petog minuta igrali sa igračem manje, jer je Sugavara dobio direktan crveni karton već u petom minutu.

