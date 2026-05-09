Slušaj vest

Štutgart je upisao važnu pobedu protiv Bajer Leverkuzen rezultatom 3:1 u meču koji je imao veliki značaj u borbi za plasman u Ligu šampiona.

Lajpcig nije imao problema protiv Sankt Paulija, pa je slavio rezultatom 2:1.

Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

Golove za Lajpcig su postigli Ksavijer Šlager u 45. minutu i Vili Orban u 55.

Ovaj poraz Sankt Paulija obradovao je fudbalere i navijače Verdera iz Bremena, jer uprkos porazu od Hofenhajma, rezultatom 1:0 nalaze se pred opstankom u Bundesligi.

Nisu bukvalno prešli pola na ovom meču igrači Verdera, za koje nije igrao bivši fudbaler Partizana Jovan Milošević, ali su od petog minuta igrali sa igračem manje, jer je Sugavara dobio direktan crveni karton već u petom minutu.

Ne propustiteFudbalTORCIDA ZAPALILA MAKSIMIR ZBOG PARTIZANA: Hajdukovi navijači diverzijom naparavili potpuni haos, Bed Blu Bojsi ih provocirali...
Navijači Hajduka iz Splita u Maksimiru
FudbalCRVENA ZVEZDA - NOVI PAZAR: Crveno-beli dočekuju Lalatovićev tim na Marakani
WhatsApp Image 2026-04-26 at 18.35.06.jpeg
FudbalTRENER REALA ZAGRMEO PRED EL KLASIKO I STAO U ODBRANU SVOJIH IGRAČA: Imao sam saigrača koji je drugog udario golf palicom...
Alvaro Arbeloa
EvroligaBIVŠI DIREKTOR ZVEZDE UDARIO PO VEČITIM RIVALIMA: Kako oni mogu?
ZVEZDA-PARTIZAN_033.jpg

BONUS VIDEO:

Huligani tukli fudbalere Izvor: Fudbalski savez Vojvodine