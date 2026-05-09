Fudbalski meč između Bornmuta i Fulama obeležen je srpskim duelom Lukića i Petrovića, koji su se borili za pobedu u Premijer ligi.
SRPSKI OKRŠAJ U PREMIJER LIGI! Petrović i Lukić ukrstili koplja!
Fudbaleri Bornmuta savladali su Fulam rezultatom 1:0 (0:0) u meču 36. kola engleske Premijer lige.
Bio je ovo i svojevrsni mali "srpski derbi", pošto su se na terenu susreli reprezentativci naše zemlje, Saša Lukić sa jedne i Đorđe Petrović sa druge strane.
Foto galerija Saše Lukića
U istom terminu, Sanderlend i Mančester Junajted su remizirali bez golova, u meču bez mnogo rezultatskog imperativa.
Ali, motiv je imao Brajton koji je sa 3:0 nadigrao poslednjeplasirani Vulverhempton.
