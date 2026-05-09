Fudbaleri Sevilje pobedili su na svom terenu Espanjol 2:1, u meču 35. kola španske Primere.
LA LIGA
SLAVNI KLUB SVE BLIŽI OPSTANKU: Sevilja posle preokreta pobedila Espanjol
Poveo je Espanjol golom Tirisa Dolana u 56. minutu, a izjednačenje Sevilji doneo je Kastrin pogotkom u 82. minutu.
Primera 2025-2026
Domaći tim je do pobede stigao golom Akora Adamsa u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Sevilja je na 12. mestu sa 40 bodova, a Espanjol je na 15. poziciji sa bodom manje.
U narednom kolu, Sevilja će gostovati Viljarealu, dok će Espanjol u Barseloni dočekati Atletik Bilbao.
