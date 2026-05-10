Fudbaleri Barselone i Reala odigraće večeras od 21.00 sat "Klasiko", koji neće odlučiti o tome ko će osvojiti titulu u Španiji.

Trofej je praktično u rukama Barselone koja ima 11 bodova više od najvećeg rivala. Ali, duel dva najpopularnija tima u španskom fudbalu svakako privlači veliku pažnju, posebno zbog velikih zvezda i i novca koji zarađuju.

Kilijan Mbape okružen fudbalerima Barselone Foto: Manu Reino / DeFodi Images / Profimedia

Mbape, pa svi ostali



Kako španski mediji pišu u najavi ovog duela, "Klasiko" nije samo sudar velikih rivala na terenu, već i obračun golemih ugovora i milionskih plata. Na samom vrhu nalazi se Kilijan Mbape, koji je ubedljivo najplaćeniji igrač oba kluba. Francuski as u Real Madridu godišnje zarađuje čak 31.250.000 evra bruto, odnosno više od 600.000 evra nedeljno.

Podaci pokazuju da Real trenutno ima finansijski najmoćniju svlačionicu u Španiji, jer se među deset najplaćenijih igrača "Klasika" nalazi šest fudbalera "kraljevskog kluba".

Uvek raspoložen protiv Reala - Robert Levandovski Foto: Kevin Langley/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Levandovski ispred Jamala



Kada su primanja u pitanju, odmah iza Kilijana Mbapea je Vinisijus Žunior sa godišnjom platom od 25.000.000 evra, dok David Alaba zarađuje 22.500.000.



Kod Barselone, na vrhu liste je poljski veteran Robert Levandovski, koji godišnje prima 20.830.000 evra, jednako kao i Džud Belingem u Realu. Mlada zvezda Barselone Lamine Jamal, iako tek punoletan, već sada je među deset najplaćenijih igrača "Klasika", te prema pisanju španskih medija zarađuje 16.670.000 evra po sezoni. Na istom nivou su Federiko Valverde i Trent Aleksander-Arnold iz Reala, odnosno Rafinja iz Barselone.

1/6 Vidi galeriju Lamin Jamal, gol protiv Ovijeda Foto: Joan Monfort/AP, ALEJANDRO GARCIA/EFE

"Mrvice" od milion ili dva evra



Najmanju platu u Realu, a ona se kreće od milion do dva miliona evra imaju mladi defanzivac Raul Asensio, golman Andrej Lunjin i štoper Hesus Valjeho. Kod Barselone najniža primanja imaju mladi igrači Hektor Ford i Đerard Martin, a njihova godišnja plata je između 300.000 i 400.000 evra. Rezervni golman Injaki Penja zarađuje oko milion ipo evra godišnje.



Prema projekcijama specijalizovanog portala Transfermarkt, vrednost ekipe Reala iz Madrida procenjena je 1.340.000.000 evra, dok je Barselona na sumi od 1.170.000.000 evra. Treći klub po vrednosti u španskoj La Ligi je Atletiko iz Madrida sa 587.000.000 evra, a dalje slede Viljareal (286.000.000) i Bilbao (283.000.000).

Drugi najplaćeniji u Španiji i Realu - Vinisijus Žunior Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Top 10 najplaćenijih igrača "Klasika"

1. Kilijan Mbape (Real) 31.250.00

2. Vinisijus Žunior (Real) 25.000.000

3. David Alaba (Real) 22.500.000

4. Robert Levandovski (Barselona) 20.830.000

5. Džud Belingem (Real) 20.830.000

6. Frenki de Jong (Barselona) 19.000.000

7. Federiko Valverde (Real) 16.670.000

8. Lamin Jamal (Barselona) 16.670.000

9. Rafinja (Barselona) 16.670.000

10. Trent Aleksander-Arnold (Real) 16.670.000