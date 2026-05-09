Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Poveo je Radnik golom Borka Duronjića u četvrtom minutu, dok je izjednačenje domaćem timu doneo Janko Jevremović pogotkom u 78. minutu.

1/64 Vidi galeriju Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

Železničar je ovim bodom obezbedio istorijski plasman u Evropu sledeće sezone

Oba tima su meč završila sa igračem manje na terenu. Prvo je kod Železničara Nemanja Vidojević dobio direktan crveni karton u trećem minutu, da bi u 44. minutu kod Radnika drugi žuti karton zaradio Martin Novaković.

Železničar je četvrti sa 57 bodova, a Radnik je na sedmom mestu sa 45 poena.