Fudbaleri Železničara i Radnika odigrali su u Pančevu nerešeno 1:1, u 35. kolu plej-auta Super lige Srbije.
SUPERLIGA SRBIJE
IZ PANČEVA SE VIDI EVROPA: Istorijski uspeh Železničara, gol Jevremovića za veliko slavlje...
Poveo je Radnik golom Borka Duronjića u četvrtom minutu, dok je izjednačenje domaćem timu doneo Janko Jevremović pogotkom u 78. minutu.
Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport
Železničar je ovim bodom obezbedio istorijski plasman u Evropu sledeće sezone
Oba tima su meč završila sa igračem manje na terenu. Prvo je kod Železničara Nemanja Vidojević dobio direktan crveni karton u trećem minutu, da bi u 44. minutu kod Radnika drugi žuti karton zaradio Martin Novaković.
Železničar je četvrti sa 57 bodova, a Radnik je na sedmom mestu sa 45 poena.
U narednom kolu, Železničar će gostovati Novom Pazaru, dok će Radnik u Surdulici dočekati Crvenu zvezdu.
