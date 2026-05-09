Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara šokirali su Crvenu zvezdu na stadionu Rajko Mitić i savladali srpskog šampiona sa 2:1!

Odmah nakon meča, trener Novog Pazara Nenad Lalatović pojavio se u redovnoj izjavi sa svojim sinom kome je i posvetio pobedu:

1/8 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Budućem kapitenu Crvene zvezde, osvajaće mnogo trofeja, to ti sine želim od srca. Svom sinu Marku, celom Novom Pazaru, presrećan sam, rekao sam igračima na poluvremenu da možemo ovo da pobedimo. Ponosan sam kakav je bio pristup, taktički besprekoran pristup.

Istakao je da mu je izuzetno žao što Novi Pazar neće igrati Evropu naredne sezone:

- Duša me boli što nisu svi igrači bili tu. Da smo imali Stefana, Marinka, igrali bismo Evropu i dočekalo bi me 100.000 Pazaraca.

Osvrnuo se i na slavlje Zvezdinih navijača u velikom jubileju sa Olimpijaksovim navijačima:

- Naravno. Ja sam ponikao na ovom stadionu, nikad od toga neću bežati. Moja fudbalska majka je Zvezda, moja trenerska je Vojvodina. Ko god da pobedi u finalu Kupa biću srećan.

BONUS VIDEO: