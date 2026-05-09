STANKOVIĆ BESAN POSLE ŠOKA NA MARAKANI: Ružno je izgubiti na ovakav način, sa Zvezdom nema igranja...
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Novog Pazara rezultatom 1:2 u utakmici 35. kola Superlige Srbije.
Strelac vodećeg gola za crveno-bele bio je Marko Arnautović u 53. minutu.
Novi Pazar je izjednačio preko Kozebe u 75. minutu. Pobedu Pazarcima doneo je Agvom u prvom minutu nadoknade vremena.
Zvezda je i pored poraza ubedljivo prva na tabeli sa 85 bodova, dok dok je Novi Pazar šesti sa 51 bodom.
Svoje impresije posle iznenađujućeg poraza izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković.
"Hteli smo sa minimalnim opterečenjem da dođemo do maksimalnog učinka, ne ide. Izmene su nam odmogle, izgubili smo energiju, stali smo posle gola, nestali smo. To je pitanje koje mi traje već dva meseca, sigurno je neko zalutao. Znam več ko će igrati u finalu Kupa Srbije, treba da budemo pametni. Nije nikakva drama, ali ružno je izgubiti na ovakav način, bez volje, bez energije, dobio si batine kao nikada u prvenstvu, nisi odgovorio ni na šta. Da sam ja na terenu, drugačije bih reagovao. Lepa škola, sa Zvezdom nema šale, nema igranja."
Pomenuo je i veliku proslavu bratstva navijača Crvene zvezde i Olimpijakosa:
"Oni su pobedili, oni uvek pobeđuju, čestitam im, retkost u Evropi da neko 40 godina ima bratstvo, čestitam im jubilej i neka tako nastave"