Fudbaleri Mančester sitija pobedili su na svom terenu Brentford 3:0, u meču 36. kola engleske Premijer lige
PREMIJER LIGA
DRAMA U PREMIJER LIGI SE NASTAVLJA: Mančester siti ubedljiv protiv Brentforda, čeka se Arsenal!
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Strelci za Siti bili su Žeremi Doku u 60, Erling Haland u 75. i Omar Marmuš u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Vidi galeriju
Siti je drugi na tabeli sa 74 boda i ima dva boda manje od prvoplasiranog Arsenala. Brentford je osmi sa 51 bodom.
Siti će već u sredu u zaostalom meču dočekati Kristal Palas.
Prethodno Arsenal u nedelju od 17.30 časova gostuje Vest Hemu.
Reaguj
Komentariši