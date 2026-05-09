Fudbaleri Intera pobedili su na gostujućem terenu u Rimu Lacio 3:0, u meču 35. kola italijanske Serije A.
SERIJA A
ZAGREVANJE ZA FINALE KUPA: Inter na gostovanju pobedio Lacio
Strelci za Inter bili su Lautaro Martines u šestom, Petar Sučić u 39. i Henrik Mkintarijan u 76. minutu.
Serija A 2025/26
Inter je od ranije obezbedio titulu prvaka Italije i nalazi se na prvom mestu sa 85 bodova. Lacio je osmi sa 51 bodom.
U narednom kolu, Inter će u Milanu dočekati Veronu, dok će Lacio u gradskom derbiju gostovati Romi.
Prethodno se ova dva kluba u sredu sastaju u finalu Kupa Italije.
