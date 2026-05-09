Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Strelci za Inter bili su Lautaro Martines u šestom, Petar Sučić u 39. i Henrik Mkintarijan u 76. minutu.

1/62 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Strelci za Inter bili su Lautaro Martines u šestom, Petar Sučić u 39. i Henrik Mkintarijan u 76. minutu.

Inter je od ranije obezbedio titulu prvaka Italije i nalazi se na prvom mestu sa 85 bodova. Lacio je osmi sa 51 bodom.

U narednom kolu, Inter će u Milanu dočekati Veronu, dok će Lacio u gradskom derbiju gostovati Romi.

Prethodno se ova dva kluba u sredu sastaju u finalu Kupa Italije.