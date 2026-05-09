Fudbaleri Juventusa gostuju Lećeu u utakmici 35. kola Serije A.
VLAHOVIĆ ESKPRES ŠOKIRAO SVE : Dušan Silni postigao gol posle samo deset sekundi!
Srpski fudbaler Dušan Vlahović bio je strelac vodećeg gola Juventusa na utakmici protiv Lečea posle svega deset sekundi meča.
Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia
Sada je Vlahović samo što je utakmica počela uspeo da zatrese mrežu ekipe Lečea.
Usledila je duga lopta na desnu stranu, koja je došla u kazneni prostor, gde se Vlahović najbolje snašao i tako došao do svog novog gola u dresu Juventusa.
Svakako ovo je sigurno jedan od rekorda u Seriji A po pitanju vremena postizanja gola.
Ovo je druga utakmica zaredom na kojoj je Vlahović uspeo da postigne gol, jer mu je to pošlo za nogom i u prošlom kolu, kada je bio strelac iz slobodnog udarca..
