Slušaj vest

Srpski fudbaler Dušan Vlahović bio je strelac vodećeg gola Juventusa na utakmici protiv Lečea posle svega deset sekundi meča.

Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Sada je Vlahović samo što je utakmica počela uspeo da zatrese mrežu ekipe Lečea.

Gol Dušana Vlahovića u prvom minutu Izvor: arena 3 premium

Usledila je duga lopta na desnu stranu, koja je došla u kazneni prostor, gde se Vlahović najbolje snašao i tako došao do svog novog gola u dresu Juventusa.

Svakako ovo je sigurno jedan od rekorda u Seriji A po pitanju vremena postizanja gola.

Ovo je druga utakmica zaredom na kojoj je Vlahović uspeo da postigne gol, jer mu je to pošlo za nogom i u prošlom kolu, kada je bio strelac iz slobodnog udarca..

Ne propustiteFudbalPARTIZANOV NAPADAČ OPČINIO ITALIJANE: Pišu da je novi Vlahović! Podseća na Kejna i porede ga sa Inzagijem i Solksjerom
Andrej Kostić i Vanja Dragojević
FudbalBOMBA IZ ITALIJE! VLAHOVIĆ "ZALEDIO" PREGOVORE SA JUVENTUSOM! Srbin čeka velikane, spreman je i da bude rezerva?!
Dušan Vlahović na zagrevanju tokom meča Juventus - Đenova
FudbalKONAČNO! Dušan Vlahović postigao gol i to kakav! (VIDEO)
Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari
FudbalVLAHOVIĆ PROTIV PAVLOVIĆA! Tanak derbi Milana i Juventusa - velika nula! (VIDEO)
Dušan Vlahović i Strahinja Pavlović

Gol Dušana Vlahovića u prvom minutu Izvor: arena 3 premium