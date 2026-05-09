Srpski fudbaler Dušan Vlahović bio je strelac vodećeg gola Juventusa na utakmici protiv Lečea posle svega deset sekundi meča.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting

Sada je Vlahović samo što je utakmica počela uspeo da zatrese mrežu ekipe Lečea.

Usledila je duga lopta na desnu stranu, koja je došla u kazneni prostor, gde se Vlahović najbolje snašao i tako došao do svog novog gola u dresu Juventusa.

Svakako ovo je sigurno jedan od rekorda u Seriji A po pitanju vremena postizanja gola.

Ovo je druga utakmica zaredom na kojoj je Vlahović uspeo da postigne gol, jer mu je to pošlo za nogom i u prošlom kolu, kada je bio strelac iz slobodnog udarca..