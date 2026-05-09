- Mi smo jako dobro počeli, poveli smo rano. Igrali smo sa velikim samopouzdanjem kako smo zamislili, imali smo plan igre. Znali smo kako će OFK da se brani, imali smo prilika. Onda ta situacija na 16 metara kad je OFK dobio penal, biće za diskusiju, kao i mnoge danas. Neću ništa o tome. Kao i ova sa Polterom, biće diskusije oko svega toga. Poremetila nas je, ubacila u nervozu i iz pune kontrole smo primili gol. Onda smo početkom drugog poluvremen ispoljili tu nervozu, nestrpljivost u građenju akcija i došlo je do grešaka. Nastavili smo sa željom da dobijeom utakmicu. Igrači su pružili maksimum, falila je dobra završnica da postignemo jedan gol. Do toga nije došlo, razočarani smo jako. Vidim to i na licima igrača, nažalost, tako je završeno - podvukao je Blagojević.