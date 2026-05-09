Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Novog Pazara rezultatom 1:2 u utakmici 35. kola Superlige Srbije.

Nakon meča viđene su nemile scene.

Dok su navijači Crvene zvezde napuštali stadion, pristalice Novog Pazara - koje su, inače, bile smeštene u "kavezu" između juga i zapada - potrčali su ka prvom redu svoje tribine, ubacujući stolice na teren.

Na osnovu onoga što se može videti na snimku, deluje kao da je bilo međusobnog "prozivanja". Nekolicina navijača Crvene zvezde zatrčalo se ka "Ekstremima" i "Torcidi" (nazivi navijačkih grupa Novog Pazara), ali su se pripadnici žandarmerije ekspresno umešali i sprečili eskalaciju sukoba.

Ne propustiteFudbalEMOTIVNE SCENE NA MARAKANI: Sve u znaku Vladimira Cvetkovića...
Screenshot 2026-05-09 181343.png
FudbalGUSTA MAGLA NA MARAKANI - VEČITI DERBI BIO U PREKIDU: Delije i Grobari napravili svoj šou na stadionu!
WhatsApp Image 2026-04-26 at 19.13.24.jpeg
FudbalFEŠTA NA SEVERU: Partizan tone, Crvena zvezda pleše...(FOTO+VIDEO)
WhatsApp Image 2026-04-26 at 18.35.03.jpeg
FudbalNAVIJAČI CRVENE ZVEZDE SE OGLASILI ZBOG JEDNOG FUDBALERA: Imali su više nego jasnu poruku!
Delije

Gol Dušana Vlahovića u prvom minutu Izvor: arena 3 premium