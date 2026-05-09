Haos na Marakani.
NEREDI
DELIJE SE UMALO SUKOBILE SA TORCIDOM! Potpuni haos na Marakani: Letele stolice, žandarmerija morala da interveniše!
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Novog Pazara rezultatom 1:2 u utakmici 35. kola Superlige Srbije.
Nakon meča viđene su nemile scene.
Dok su navijači Crvene zvezde napuštali stadion, pristalice Novog Pazara - koje su, inače, bile smeštene u "kavezu" između juga i zapada - potrčali su ka prvom redu svoje tribine, ubacujući stolice na teren.
Na osnovu onoga što se može videti na snimku, deluje kao da je bilo međusobnog "prozivanja". Nekolicina navijača Crvene zvezde zatrčalo se ka "Ekstremima" i "Torcidi" (nazivi navijačkih grupa Novog Pazara), ali su se pripadnici žandarmerije ekspresno umešali i sprečili eskalaciju sukoba.
