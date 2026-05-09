Fudbaleri Juventusa pobedili su na gostujućem terenu Leče 1:0, u meču 36. kola italijanske Serije A.
SERIJA A
VLAHOVIĆ IZ SVLAČIONICE DONEO TRI BODA STAROJ DAMI: Juventus pobedio Leče
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Strelac jedinog gola bio je srpski reprezentativac Dušan Vlahović u prvom minutu.
Povreda Dušana Vlahovića Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Juventus je treći na tabeli sa 68 bodova, a Leče je na 17. mestu sa 32 poena.
U narednom kolu, Juventus će u Torinu dočekati Fjorentinu, dok će Leče gostovati Sasuolo.
Reaguj
Komentariši