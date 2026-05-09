Haotične scene videli smo na putu posle meča između Crvene zvezde i Novog Pazara (1:2) u okviru 35. kola Superlige Srbije, pošto se autobus koji je prevozio gostujuće navijače sa stadiona "Rajko Mitić" nazad kući zapalio!

Kako navodi portal Indeks Online, uzrok požara za sada nije poznat, koji je na društvenoj mreži "Instagram" objavio i snimak na kojem se vidi kako gori sama unutrašnjost autobusa.

Nema informacijama o eventualno povređenim osobama. Poznato je da su se na stadionu Crvene zvezde u Beogradu nalazili navijači iz grupa Ekstremi i Torcida iz Novog Pazara.

