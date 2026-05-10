Legendarni trener je početkom marta je prihvatio poziv Nanta i prekinuo svoju penziju kako bi pokušao da pomogne ovom klubu da ostane u francuskoj Ligi 1.

Nažalost, nije uspeo da napravi ozbiljan podvig, pa će ovaj klub, koji je obeležio njegovu igračku i trenersku karijeru, ispao u niži rang.

Nakon utakmice protiv Lensa i poraza u gostima, Nant je ostao bez šansi da dođe do 16. pozicije koje garantuje baraž za ostanak u ligi.

Vahid Halilhodžić je održao kratku konferenciju, prisutnim novinarima se izvinio i poručio da nije u stanju da priča, a zatim je ustao i izašao iz sale.

"Duboka tuga, više ne mogu da govorim. Nije da odbijam, ali jednostavno ne mogu. Svi smo tužni, zbog Nanta, zbog svih nas. Veoma je teško, izvinite", rekao je Halilhodžić pre nego što je pod naletom emocija napustio konferenciju za medije.

