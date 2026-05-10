U fantastičnoj seriji iza sebe, sa devet golova na poslednjih devet mečeva i statusom najboljeg strelca Prve lige Srbije (17 golova), mladi napadač Vojvodine na pozajmici u Kabelu, Vuk Boškan, uveliko kuca na vrata “Karađorđa”.

U Voši prate pažljivo svaki Vukov meč i trening u Kabelu. I imaju mnogo razloga za zadovoljstva. Brušenje bisera u Kabelu radi sve bolje. Boškan je novi primer za to.

– Moj tim pobeđuje, a ja dajem golove u ovom bitnom kraju sezone, tako da sve ide u odličnom smeru. Važno nam je da i kraj sezone bude takav – počeo je razgovor Boškan.

Prva liga Srbije je poznata po čvrstini i taktičkoj discipline (defanziva je često glavna kod mnogih timova), zbog čega 17 golova u ovakvom takmičenju dobija dodatnu težinu.

– Tih 17 golova mi mnogo znači pošto je to bio san na početku sezone, ali kako je vreme odmicalo taj san je postajao cilj i na kraju realnost. Drago mi je što sam golove davao različitim ekipama iz lige, gde sam sebi pokazao da mogu da se nosim sa ovim rangom takmičenja.

Pozajmica u Kabelu za njega je, kako kaže, mnogo više od privremenog rešenja – ona predstavlja važan korak u formiranju igrača za najviši nivo.

– Smatram da retko koji igrač može da dođe u veliki rang takmičenja, Superligu, bez kaljenja. Kabel je po meni idealna sredina pošto se konstantno prati i kontroliše, što se pokazalo kroz primere Kolarevića i Sukačeva.

Posebnu emociju nosi činjenica da je deo sistema Vojvodine već godinama, kao i podrška koja dolazi iz kluba i okruženja.

– Mnogo znači to kad celo tvoje okruženje navija za tebe da kao dete kluba doguraš do svetla Karađorđa. Već 10 godina sam u Voši i čekam šansu da zatvorim moj razvojni krug sa igranjem u prvom timu.

U finišu sezone, Kabel se i dalje nalazi u borbi za opstanak, a golovi mladog napadača daju dodatnu nadu da je izlazak iz opasne zone i dalje dostižan.

– Iz nedelje u nedelju smo sve bliži i bliži “crti” i nadam se da ćemo u ovom foto-finišu uspeti da se izvučemo iz zone ispadanja.

Na kraju, Boškan ističe da iza njegovog napretka stoji širi krug ljudi – od porodice do trenera koji su ga vodili kroz sve selekcije.

– Najvažniji saveti su sigurno koje dobijam od mame i tate, ali moram pomenuti i trenere Dušana Bajića i Ljubomira Ristovskog od kojih sam dosta naučio o seniorskom fudbalu u Kabelu.