Holivudski glumac Timoti Šalame okuplja fudbalski tim u filmu „Backyard Legends“, u kojem zajedno nastupaju Džud Belingem, Lamin Jamal i Triniti Rodman, uz podršku Lea Mesija i Bed Banija.

Priča prati njihov pokušaj da pobede legendarni tim iz kraja koji ne zna za poraz još od 1996. godine.

Džud Belingem ističe da je upravo igra sa prijateljima oblikovala njegov stil i pristup fudbalu.

– Igra sa drugarima me je napravila fudbalerom kakav sam danas. Kada uspem da se vratim tom osećaju slobode, tada igram najbolje – rekao je Belingem.

Kampanja povezuje svakodnevna igrališta i najveće stadione sveta, sa porukom da se samopouzdanje i kreativnost grade upravo u ranoj, opuštenoj igri.

Film „Backyard Legends“ dostupan je na YouTube kanalu i najavljuje novu fudbalsku kampanju i predstojeće sportsko leto i deo globalne kampanje kompanije Adidas pod nazivom „You Got This“, koja stavlja u fokus ideju da se ljubav prema fudbalu rađa na lokalnim terenima, kroz igru bez pritiska i straha od greške, gde je važnije uživanje u igri nego rezultat.