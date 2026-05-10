Bivši napadač Vojvodine, a danas as Milvola, Mihailo Ivanović, sa velikom pažnjom prati završnicu sezone svoje Voše i veruje da ekipa ima sve što je potrebno da pehar Kupa Srbije donese u Novi Sad.

– Naravno da pratim svaki meč Vojvodine, sa velikim zadovoljstvom. Gledam svaku utakmicu i pratim kako se ekipa bori za trofej koji svi čekaju da se konačno vrati u Novi Sad. Sada nas očekuje borba za drugo mesto i finale Kupa Srbije, sa željom da se osvoji trofej. Pružam ovoj sjajnoj generaciji veliku podršku i znam da mogu do trofeja koji zaslužuju – rekao je Ivanović.

On se prisetio i finala Kupa Srbije iz 2024. godine, koje je igrao u dresu Vojvodine protiv Crvene zvezde (1:2).

– Mislim da je osvajanje Kupa velika želja svih kojima je Vojvodina u srcu, kao što je bila i meni kada smo igrali finale protiv Zvezde. Nažalost, tada nismo imali sreće da osvojimo trofej, ali verujem da ova ekipa, predvođena trenerom Miroslavom Tanjgom i predsednikom Dragoljubom Zbiljićem, koji radi fantastičan posao u klubu, ima velike šanse da osvoji Kup Srbije i donese pehar u Novi Sad. Svim srcem ću ih bodriti u sredu – istakao je Ivanović.

Sjajni napadač potom je podvukao da iskreno veruje u dupli uspeh „dva njegova“ kluba u narednih sedam dana. Mihailo vodi veliku borbu da Milvol kroz baraž uđe u Premijer ligu, dok Voša na dva fronta juri uspehe – pehar u Kupu i drugo mesto u Super ligi Srbije.

– Mislim da bi to bio idealan kraj sezone za mene – da oba kluba koja volim iz dubine duše ostvare svoje ciljeve. Da Milvol uđe u Premijer ligu, a da Vojvodina osvoji Kup Srbije i vicešampionsku poziciju u Super ligi Srbije. To bi za mene bila neverovatna sezona, navijački, ali i za oba kluba. Nadam se da će se baš tako završiti – poručio je Ivanović.