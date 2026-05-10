Dušan Vlahović je postigao dva gola u dve utakmice.
STRAŠAN POTEZ
KAKVA MAJSTORIJA VLAHOVIĆA POSLE 10 SEKUNDI UTAKMICE! Magija srpskog fudbalera o kojoj bruji Evropa
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Srpski reprezentativac se konačno ponovo zaigrao nakon povrede, a njegov povratak nam govori koliko je bio željan fudbala.
Dušan Vlahović je postigao jedini gol za Juventus na utakmici protiv Verone (1:1), a potom je bio strelac jedinog gola u pobedi nad Lećeom (0:1).
Pogodak protiv Lećea je postigao već posle 10 sekundi igre i to nakon što je na majstorski način, prijemom izbacio igre protivničkog defanzivca.
Dušan Vlahović na utakmici protiv Lećea Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia, Insidefoto / Sipa USA / Profimedia
Vidi galeriju
Odlično se snašao centarfor pred golom i već u prvom minutu je doneo pobedu svom timu jihu he blizu toga da obezbedi igranje Lige šampiona u narednoj sezoni.
Pogledajte gol Dušana Vlahovića na utakmici protiv Lećea:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši