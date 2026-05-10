Srpski reprezentativac se konačno ponovo zaigrao nakon povrede, a njegov povratak nam govori koliko je bio željan fudbala.

Dušan Vlahović je postigao jedini gol za Juventus na utakmici protiv Verone (1:1), a potom je bio strelac jedinog gola u pobedi nad Lećeom (0:1).

Pogodak protiv Lećea je postigao već posle 10 sekundi igre i to nakon što je na majstorski način, prijemom izbacio igre protivničkog defanzivca.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Lećea

Odlično se snašao centarfor pred golom i već u prvom minutu je doneo pobedu svom timu jihu he blizu toga da obezbedi igranje Lige šampiona u narednoj sezoni.

