Na snimku se vide dim i vatra unutar autobusa i ljudi koji su van njega.

Međutim, navijačka grupa "Ekstremi" tvrdi da autobus nije zapaljen, već samo baklja koja je ispala na pod i tako se upalila.

Takođe, grupa koja podržava Novi Pazar demantuje da je došlo do materijalne štete, iako na snimku zaista deluje da u autobusu bukti vatra.

"Povodom snimka koji je procurio u javnost, gde je navedeno da se zapalio autobus, dužnost nam je da iznesemo istinu i demantujemo te navode. Prilikom velike i istorijske pobede, došlo je do velikog slavlja, kako na stadionu, tako i van njega u autobusu, gde je nesretnim slučajem ispala baklja i zapalila se. Ponavljamo da se autobus nije zapalio, već baklja i da ona nije napravila nikakvu materijalnu štetu. Najveći problem je bio dim koji je usledio nakon toga i hvala Bogu, svi su dobro i zdravi smo se vratili u naš grad", stoji u saopštenju grupe Ekstremi.

