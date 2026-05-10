"Povodom snimka koji je procurio u javnost, gde je navedeno da se zapalio autobus, dužnost nam je da iznesemo istinu i demantujemo te navode. Prilikom velike i istorijske pobede, došlo je do velikog slavlja, kako na stadionu, tako i van njega u autobusu, gde je nesretnim slučajem ispala baklja i zapalila se. Ponavljamo da se autobus nije zapalio, već baklja i da ona nije napravila nikakvu materijalnu štetu. Najveći problem je bio dim koji je usledio nakon toga i hvala Bogu, svi su dobro i zdravi smo se vratili u naš grad", stoji u saopštenju grupe Ekstremi.