Radi se o utakmici koja bi mogla da donese Barseloni drugu uzastopnu titulu šampiona Španije.

Kilijan Mbape, trenutno najbolji strelac La Lige sa 24 gola, nije se našao u sastavu madridskog kluba pošto se nije oporavio od povrede zadnje lože leve noge, zbog koje je van terena još od kraja aprila.

Francuski reprezentativac prošle sedmice odgovorio je na nove kritike u španskoj javnosti, naglasivši da je potpuno posvećen klubu i oporavku od povrede, nakon što su pojedini navijači izrazili sumnju da čuva snagu za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Ester Expósito i Kilijan Mbape u Madridu

Barselona će na svom stadionu imati priliku da protiv najvećeg rivala i matematički osigura šampionsku titulu. Katalonski klub četiri kola pre kraja prvenstva ima 11 bodova više od Reala, pa bi mu za slavlje bio dovoljan čak i remi.

Madriđani, koji sada igraju uglavnom za prestiž i izbegavanje scenarija da Barselona proslavi titulu protiv njih, prolaze kroz veoma turbulentan period. Klub je uzdrmala vest da su Federiko Valverde i Orelijen Čuameni kažnjeni sa po 500.000 evra zbog sukoba na treningu, nakon kojeg je Valverde zadobio povredu glave, navodno udarivši glavom o sto.

To nije bio jedini incident na treninzima madridskog tima prethodnih dana. Alvaro Kareras potvrdio je da je imao "manji incident" sa saigračem, dok španski mediji navode da je došlo do sukoba između njega i nemačkog defanzivca Antonija Ridigera.

Trener Alvaro Arbeloa, koji je u januaru preuzeo prvi tim nakon odlaska Ćabi Alonso, suočava se sa mogućnošću da Real drugu sezonu zaredom ostane bez velikog trofeja. Španski mediji istovremeno spekulišu da predsednik kluba Florentino Perez razmatra povratak Hozea Murinja kako bi stabilizovao ekipu koja je podbacila ove sezone.

