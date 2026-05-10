Fudbaleri Koma su pobedili Veronu rezultatom 1:0, čime su se približili Ligi šampiona. Duvikas je postigao jedini gol na utakmici.
KOMO GAZI! Pala i Verona, Liga šampiona sve bliže
Fudbaleri Koma pobedili su na u gostima Veronu rezultatom 1:0 u utakmici 36. kola Serije A.
Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Anastasios Duvikas u 71. minutu.
Komo se trenutno nalazi na petom mestu na tabeli italijanskog prvenstva sa 65 bodova, a u sledećem kolu dočekaće Parmu.
Da bi došao do Lige šampiona - Komo mora da završi među četiri najbolja tima. Trenutno su na dva boda do te pozicije.
Verona je na pretposlednjoj, 19. poziciji sa 20 bodova i u narednom kolu gostovaće Interu.
