Slušaj vest

Fudbaleri Koma pobedili su na u gostima Veronu rezultatom 1:0 u utakmici 36. kola Serije A.

Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Anastasios Duvikas u 71. minutu.

Komo se trenutno nalazi na petom mestu na tabeli italijanskog prvenstva sa 65 bodova, a u sledećem kolu dočekaće Parmu.

Da bi došao do Lige šampiona - Komo mora da završi među četiri najbolja tima. Trenutno su na dva boda do te pozicije.

Verona je na pretposlednjoj, 19. poziciji sa 20 bodova i u narednom kolu gostovaće Interu.

Ne propustiteFudbalKAKVA MAJSTORIJA VLAHOVIĆA POSLE 10 SEKUNDI UTAKMICE! Magija srpskog fudbalera o kojoj bruji Evropa
Dušan Vlahović
FudbalZAGREVANJE ZA FINALE KUPA: Inter na gostovanju pobedio Lacio
profimedia-1097697026.jpg
Fudbal"BIKOVI" SE NAMERAČILI NA "CRNO-ZELENE" BOJE: Fudbaleri Torina pobedili Sasuolo posle preokreta
Torino
FudbalBOMBA IZ ITALIJE! VLAHOVIĆ "ZALEDIO" PREGOVORE SA JUVENTUSOM! Srbin čeka velikane, spreman je i da bude rezerva?!
Dušan Vlahović na zagrevanju tokom meča Juventus - Đenova

Atmosfera na utakmici Seltik - Rendžers Izvor: Kurir sport