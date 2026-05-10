Slušaj vest

Barselona će u nedelju na domaćem terenu od 21 čas pokušati da matematički obezbedi šampionsku titulu i to baš protiv Real Madrida.

Jedna od najvećih utakmica nažalost ima tragičnu uvertiru.

Naime, preminuo je otac Hansija Flika (61), trenera Barselone.

Hansi Flik Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Nemački trener je saopštio bolnu vest fudbalerima i upravi kluba, ali im je kako se navodi, poručio i da će voditi ekipu uprkos teškom porodičnom trenutku.

Ovakva odluka Flika mogla bi da bude dodatna motivacija u jednoj od najvećih utakmica na svetu.

Flik je Barselonu preuzeo u julu 2024. godine. Sa njom je u prvoj sezoni postao šampion Španije i osvojio Kup, a sada je veoma blizu nove titule.

Ne propustiteFudbalKOMO GAZI! Pala i Verona, Liga šampiona sve bliže
profimedia-0961074677.jpg
FudbalJEDAN OD NAJLEPŠIH GOLOVA U ISTORIJI FUDBALA! Japanac izveo čudo na meču Seltik - Rendžers: Magija, magija, magija! Gledajte i uživajte
Daizen Maeda, fudbaler Seltika
FudbalU JEKU SKANDALA POTVRĐENA VEST O KILIJANU MBAPEU! Navijači ga ne žele u klubu, a evo šta se zna o njemu pred El Klasiko!
Kilijan Mbape, Real Madrid
FudbalNAVIJAČI NOVOG PAZARA SE OGLASILI NAKON SNIMKA ZAPALJENOG AUTOBUSA! Dramatični kadrovi zabrinuli Srbiju posle meča sa Zvezdom: Dužnost nam je...
Screenshot 2026-05-09 232416.jpg

Bonus video:

Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport