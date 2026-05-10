Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Barselona će u nedelju na domaćem terenu od 21 čas pokušati da matematički obezbedi šampionsku titulu i to baš protiv Real Madrida.

Jedna od najvećih utakmica nažalost ima tragičnu uvertiru.

Naime, preminuo je otac Hansija Flika (61), trenera Barselone.

1/14 Vidi galeriju Hansi Flik Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Nemački trener je saopštio bolnu vest fudbalerima i upravi kluba, ali im je kako se navodi, poručio i da će voditi ekipu uprkos teškom porodičnom trenutku.

Ovakva odluka Flika mogla bi da bude dodatna motivacija u jednoj od najvećih utakmica na svetu.

Flik je Barselonu preuzeo u julu 2024. godine. Sa njom je u prvoj sezoni postao šampion Španije i osvojio Kup, a sada je veoma blizu nove titule.

Bonus video: