Trener Barselone Hansi Flik saznao je lošu vest na dan El Klasika.
TUGA
OTAC HANSIJA FLIKA UMRO NA DAN EL KLASIKA: Čuveni trener saznao tragičnu vest, a o njegovoj reakciji će se dugo pričati
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Barselona će u nedelju na domaćem terenu od 21 čas pokušati da matematički obezbedi šampionsku titulu i to baš protiv Real Madrida.
Jedna od najvećih utakmica nažalost ima tragičnu uvertiru.
Naime, preminuo je otac Hansija Flika (61), trenera Barselone.
Hansi Flik Foto: Starsport/Srđan Stevanović
Vidi galeriju
Nemački trener je saopštio bolnu vest fudbalerima i upravi kluba, ali im je kako se navodi, poručio i da će voditi ekipu uprkos teškom porodičnom trenutku.
Ovakva odluka Flika mogla bi da bude dodatna motivacija u jednoj od najvećih utakmica na svetu.
Flik je Barselonu preuzeo u julu 2024. godine. Sa njom je u prvoj sezoni postao šampion Španije i osvojio Kup, a sada je veoma blizu nove titule.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši