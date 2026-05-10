(Specijalno za Kurir Miroslav Jeremić)

Seltik je kao domaćin napravio veliki preokret u velikom derbiju protiv Rendžersa.

Gosti su imali gol prednosti, ali je prvo poluvreme završeno rezultatom 1:1. Seltik je u nastavku preko fenomenalnog Maede postigao dva brza gola, a o drugom će se puno pričati jer je bio spektakularan.

Domaćin je stigao do važna tri boda kojim je obezbedio igranje kvalifikacija Lige šampiona, a takođe je ostavio realne šanse za osvajanje titule.

Prvoplasirani Harts ima samo bod više. Seltik će u narednom kolu biti gost Madervelu, a u poslednjem kolu će biti domaćin Hartsu u utakmici koja bi mogla da bude direktni okršaj za titulu.

Navijači Seltika su bili oduševljeni nakon trijumfa u "Old Firm" derbiju.

