Navijači Seltika imaju puno razloga za slavlje.
KURIR U GLAZGOVU: LUDNICA POSLE JEDNE OD NAJVEĆIH SVETSKIH UTAKMICA! Seltik preokretom slomio Rendžers, navijači slave, ali ono što ih čeka...
(Specijalno za Kurir Miroslav Jeremić)
Seltik je kao domaćin napravio veliki preokret u velikom derbiju protiv Rendžersa.
Gosti su imali gol prednosti, ali je prvo poluvreme završeno rezultatom 1:1. Seltik je u nastavku preko fenomenalnog Maede postigao dva brza gola, a o drugom će se puno pričati jer je bio spektakularan.
Domaćin je stigao do važna tri boda kojim je obezbedio igranje kvalifikacija Lige šampiona, a takođe je ostavio realne šanse za osvajanje titule.
Prvoplasirani Harts ima samo bod više. Seltik će u narednom kolu biti gost Madervelu, a u poslednjem kolu će biti domaćin Hartsu u utakmici koja bi mogla da bude direktni okršaj za titulu.
Navijači Seltika su bili oduševljeni nakon trijumfa u "Old Firm" derbiju.
