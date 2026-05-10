Zimus je stigao u Crvenu zvezdu, a već je na izlaznim vratima Marakane. Da, reč je o Daglasu Ovusuu!

Kako saznaje "Mozzart Sport", uprava Vitorije Plzenj ponudila je Crvenoj zvezdi 4.300.000 evra za fudbalera iz Ovusua: fiksnih 3.300.000 i još milion kroz bonuse.

Daglas Ovusu Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ako se transfer na kraju realizuje, Zvezda će još i zaraditi: pre šest meseci platila je Radniku 2.200.000 evra, s tim što je Surduličanima dala i 15 odsto od naredne prodaje, a sada je na putu da sklopi „dil“ skoro duplo veće vrednosti.

Od početka prolećne polusezone Daglas Ovusu je za Crvenu zvezdu odigrao 13 utakmica, dao je dva gola, dok je za jedan asistirao. Tokom prvog dela prvenstva u dresu Radnika fudbaler iz Gane je dao sedam golova.

