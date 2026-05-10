Naime on je u nadoknadi prvog poluvremena 37. kola tamošnjeg prvenstva ušao u duel sa Sibe Van Der Hejdenom na sredini terena.

Cvetković je u jednom trenutku krenuo fizički da se obračuna sa rivalom, zamahnuvši pesnicom ka njemu, a potom i još jednom nakon čega se ovaj našao na travi.

Sudiji nije preostalo ništa drugo do da našem mladom reprezentativcu pokaže direktan crveni karton. U potpunosti opravdan.

Incident dolazi u najgori trenutak, kako se Cvetković tek prilagodio na život i fudbal u Belgiji, te na poslednjih 10 mečeva postigao šest golova.

