to je to

to je to

Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde ostali su bez direktnog mesta u ligašku fazu Lige šampiona i igraće u kvalifikacijama na leto - pošto je u Ukrajini do titule došao Šahtjor.

Šahtjor je na taj način izvesno obezbedio plasman u Ligu šampiona, pošto je Rendžers ostao bez trofeja u Premijeršipu, dok je Olimpijakos pred gubitkom pehara u Grčkoj, što već u nedelju uveče može biti potvrđeno.

1/50 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (večiti derbi) Foto: Ilija Ilić

Kao sedmostruki uzastopni šampion Srbije, klub je bio prvi "ispod crte" za direktan plasman, ali je gotovo sigurno da će biti među retkim timovima sa te liste koji će ipak uspeti da osvoje trofej.

To, naravno, ne menja utisak razočaranja, ali za crveno-bele može da bude i korisno što će sezonu evropskih kvalifikacija početi već od drugog kola, jer će tako ranije ući u takmičarski ritam.

Ipak, nema dileme da bi ekipi mnogo značili i finansijska dobit od direktnog plasmana u Ligu šampiona, kao i sami mečevi u elitnom evropskom takmičenju.

BONUS VIDEO: