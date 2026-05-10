Fudbaleri Majorke i Viljareala odigrali su na Majorki nerešeno 1:1, u meču 35. kola španske Primere.
ŽUTA PODMORNICA ZACEMENTIRALA TREĆE MESTO: Nerešeno u duelu Majorke i Viljareala
Poveo je Viljareal golom Ajozea Peresa iz penala u 31. minutu, a izjednačenje Majorki doneo je Vedat Murići pogotkom u drugom minutu nadoknade poluvremena.
Majorka je na 13. mestu sa 39 bodova, a Viljareal je treći sa 69 poena.
U narednom kolu, Majorka će gostovati Hetafeu, dok će Viljareal dočekati Sevilju.
