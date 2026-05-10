Premijer liga donela tri remija u nedelji: Notingem Forest, Kristal Palas i Barnli podelili bodove sa rivalima.
36. kolo
PREMIJER LIGA! Tri remija u istom cugu!
Prvi nedeljni termin Premijer lige doneo nam je tri meča i isto toliko remija.
Notingem Forest je osvojio bitan bod u tome da osigura opstanak u Premijer ligi, pošto je remizirao sa Njukaslom na domaćem terenu - 1:1.
U meču koji ne odlučuje praktično ni o čemu, Kristal Palas i Everton su na Selhurst parku remizirali sa 2:2.
Barnli je, sa druge strane, konačno uspeo od nekoga da ne izgubi, pošto je na domaćem terenu remizirao sa Aston Vilom - 2:2.
