Crvena zvezda uveliko radi na pojačanjima za narednu sezonu i kvalifikacijama za Ligu šampiona.
SPEKULACIJE
VELIKA ŽELJA DEJANA STANKOVIĆA SVE BLIŽE MARAKANI: Zvezda naciljala prvo pojačanje
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Mađarski mediji pišu o transferu Mohamada Abu Fanija iz Ferencvaroša u Crvenu zvezdu,a centralni vezista je definitivno na listi želja šampiona Srbije.
Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport
Vidi galeriju
Dejan Stanković bivši trener Ferencvaroša je taj koji želi 28-godišnjeg izraelskog vezistu,a uprava Crvene zvezde radi na tome da mu tu želju i usliše, saznaje "Telegraf".
Ne očekuje se da će Zvezda morati da bude izdašna, jer je sva prilika da bude doveden za mizernu cifru novca, a u krugovima oko Marakane može se čuti simboličnih pola miliona evra.
Reaguj
Komentariši