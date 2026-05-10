Mađarski mediji pišu o transferu Mohamada Abu Fanija iz Ferencvaroša u Crvenu zvezdu,a centralni vezista je definitivno na listi želja šampiona Srbije.

Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi

Dejan Stanković bivši trener Ferencvaroša je taj koji želi 28-godišnjeg izraelskog vezistu,a uprava Crvene zvezde radi na tome da mu tu želju i usliše, saznaje "Telegraf".

Ne očekuje se da će Zvezda morati da bude izdašna, jer je sva prilika da bude doveden za mizernu cifru novca, a u krugovima oko Marakane može se čuti simboličnih pola miliona evra.