Umar Sadik je postigao ključni gol za Valensiju, koja je savladala Atletik Bilbao 1:0 i napravila važan korak ka opstanku u La Ligi.
MESTALJA SLAVI UMARA SADIKA! Bivši golgeter Partizana doneo Valensiji važna tri boda u borbi za opstanak!
Fudbaleri Valensije savladali su Atletik Bilbao u gostima rezultatom 1:0 (0:0) u utakmici 35. kola španske La lige.
Prioritetni cilj "slepih miševa" jeste da obezbede opstanak, ka čemu su napravili veliki korak ovog popodneva na "San Mamesu".
Valensija sada ima 42 osvojena boda, pet više od 18-plasiranog Alavesa, prvog "ispod crte", ali i samo dva boda manje od sedmopasiranog Hetafea, koji je na sedmom mestu i poziciji koja vodi u Evropu.
Junak trijumfa tima sa "Mestalje" bio je Umar Sadik koji je u 72. minutu realizovao dobar napad, ali i "poništio" promašeni penal Uga Dura iz prvog poluvremena.
