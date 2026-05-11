Dok se na Enfildu sprema velika rekonstrukcija ekipe, u pozadini već počinje ozbiljno razmišljanje o budućnosti klupe Liverpula.

U klubu očigledno još nisu potpuno sigurni da je Arne Slot pravo dugoročno rešenje za povratak među evropsku elitu, pa se paralelno razmatraju i potencijalni naslednici. Među njima se posebno izdvaja ime Ćabija Alonsa.

Liverpul očekuje veoma turbulentno leto. Prioritet je prvo obezbediti plasman u Ligu šampiona, a zatim sledi velika rekonstrukcija sastava. Nekoliko važnih igrača moglo bi da napusti klub, dok se kao najveći udarac pominje mogući odlazak Mohameda Salaha. Zbog toga se sprema izuzetno aktivan prelazni rok, uz brojna pojačanja koja je Arne Slot navodno tražio još tokom sezone.

Ipak, možda najveća neizvesnost nije vezana za tim, već za stručni štab. Holandski trener ima ugovor do leta 2027. godine, ali čelnici Liverpula ne žele da budu zatečeni ukoliko rezultati ne ispune očekivanja. U slučaju neuspešne završnice sezone, nije isključeno da bi moglo doći i do promene na klupi.

U celoj priči sve češće se pominje Ćabi Alonso, nekadašnji vezista Liverpula i trener koji je oduševio Evropu rezultatima sa Bajerom iz Leverkuzena. Njegova povezanost sa klubom, iskustvo igranja na Enfildu i uspešan rad u Nemačkoj dodatno ga preporučuju za tu funkciju. Posebno se ističe i njegova odlična saradnja sa Florijanom Vircom, jednim od najtalentovanijih fudbalera Evrope.

Prema navodima španskog lista AS, Liverpul je čak stupio u kontakt sa ljudima iz Real Madrida kako bi dobio detaljnije informacije o Alonsovom radu. Engleski klub navodno zanima kako funkcioniše unutar svlačionice, kakav odnos ima sa igračima i da li poseduje autoritet potreban za vođenje tako velikog kluba.

Iako je Alonso veoma cenjeno ime i bivši vrhunski fudbaler, u Liverpulu još postoje određene rezerve. Njegov period rada u omladinskom sistemu Real Madrida nije ostavio potpuno ubedljiv utisak, zbog čega deo uprave i dalje zadržava dozu opreza. Bez obzira na to, Baskijac se i dalje nalazi među glavnim kandidatima za budućeg trenera Liverpula.

