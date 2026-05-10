Lider na tabeli i finalista Lige šampiona je danas u gostima pobedio Vest Hem sa 1:0 u 36. kolu Premijer lige, a ovaj ishod londonskog derbija možda je i ključni u šampionskoj trci, ali i u onoj za opstanak u elitnom rangu.

Premijer liga 2025/26

Leandro Trosar je pogotkom u 83. minutu "slomio" Vest Hem i doveo Arsenal do 79 bodova na čelu tabele, na dva kola pre kraja. Mančester siti ima 74 boda i meč manje i jasno je da će "tobdžije" biti prvaci ako savladaju Barnli kod kuće i Kristal Palas u gostima.

"Čekičari" su dali sve od sebe, žestoko su namučili favorita, pokazali da nisu za ispadanje, ali sada su baš blizu da od naredne sezone igraju u Čempionšipu. Ostali su ispod "crte", imaju 36 bodova, jedan manje i meč više od Totenhema.

Odegard je na levoj strani odigrao dupli pas sa Rajsom i ušao u kazneni prostor, "pukla" je zadnja linija Vest Hema, Norvežanin je navukao na sebe trojicu igrača, odigrao povratnu za Trosara, a Belgijanac je sa bio neumoljiv i pogodio je željeno mesto, za 0:1.

A onda potpuna drama u 95. minutu.

Kalum-Vilson je postigao gol, tražili su gosti faul u napadu nad golmanom Rajom, VAR soba je dugo većala, sudija Kris Kavana je dobio poziv da sam pogleda ovu situaciju i na kraju je doneta odluka da gola nema.

Možda i preloomni momenat šampionata.