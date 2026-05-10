Fudbaleri Rome savladali su Parmu u gostima rezultatom 3:2 (1:0) u utakmici 36. kola italijanske Serije A.

Domaćin na "Enio Tardiniju" nije imao mnogo rezultatskih ambicija u ovom susretu, ali zato "vučica" jeste jer se bori za Ligu šampiona.

FK Roma

Pobedu Romi doneo je Malen u dubokoj nadoknadi sa bele tačke za opštu ludnicu!

Parma sada ima 42 boda na 13. poziciji, dok je Roma skočila na peto mesto na tabeli sa 67 bodova na svom kontu.

Ima samo bod manje od Juventusa, dok je sada izjednačena sa Milanom, koji ove večeri tek treba da odigra svoj meč protiv Atalante.

Do 94. minuta je Roma već bila oproštena od Lige šampiona, a pred poslednja dva kola je u potpunosti u igri za povratak u elitno fudbalsko takmičenje.

