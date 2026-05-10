Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog iz Niša, TSC-a i Napretka upisali su pobede u mečevima doigravanja za opstanak u ligi.

1/64 Vidi galeriju Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

U Nišu Radnički je upisao možda najvažniju pobedu u borbi za ostanak u društvu najboljih - protiv lučanske Mladosti 1:0 golom u prvom minutu nadoknade.





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore

Junak Nišlija bio je Ganijac Ibrahim Mustafa koji je u 71. minutu ušao sa klupe, a u nadoknadi pogodio donji desni ćošak iskusnog Stamenkovića.

Ogroman korak ka tom cilju danas je napravio i TSC pobedom nad Javorom od 6:1.

Strelci u goleadi tima iz Bačke Topole bili su Dragoljub Savić u dva navrata, Andrej Todoroski, Bogdan Petrović, Radivoj Bosić i Miloš Šatara.

Počani gol za Ivanjičane delo je Ervea Turea.

U još jednom važnom meču u borbi za osptanak IMT i kragujevački Radnički su odigrali bez golova u Zaječaru.

Iz lige su već ispali Spartak i Napredak, koji su danas podelili megdan uz trijumf "čarapana" u gostima 3:0, a preostala dva mesta koje vode u drugu ligu pokušaće da izbegnu ostala četiri tima u plej-autu.