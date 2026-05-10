Poljska igračica je pobedu nad 41. teniserkom sveta zabeležila za sat i pet minuta.

Švjontek je dominirala tokom većeg dela meča, u prvom setu je dva puta oduzela servis protivnici, dok je u drugom delu igre to učinila tri puta, iskoristivši na kraju četvrtu meč loptu.

U narednoj rundi Švjontek, trostruka šampionka mastersa u Rimu, igra protiv 16. teniserke sveta Naomi Osake iz Japana.

Plasman u osminu finala mastersa u Rimu ranije danas je osigurala druga teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina, koja je bila bolja od filipinske igračice Aleksandre Eale (42. na WTA listi) sa 6:4, 6:3.

Ribakina se u osmini finala sastaje sa pobednicom meča između nemačke igračice Laure Zigmund (46.) i Čehinje Karoline Pliškove (130.).