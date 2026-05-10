Marko Nikolić je sa AEK-om osvojio titulu šampiona Grčke, obezbedivši uspeh dva kola pre kraja sezone.
DOKTOR ZA TROFEJE! Marko Nikolić sa AEK-om pokorio Grčku - overena titula šampiona!
Ogroman uspeh Marka Nikolića u prvoj sezoni na klupi AEK-a - njegov tim je dva kola pre kraja obezbedio titulu prvaka Grčke.
AEK je u nedelju na svm terenu pobedio Panatinaikos Rafe Beniteza 2:1 i uvećao vođstvo na tabeli ispred prvih pratilaca Olimpijakosa i PAOK-a, koji su ove večeri takođe odigrali po meri "srpskog" AEK-a, nerešeno 1:1.
Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia
Takav ishod je ekipi naših Luke Jovića, Marka Grujića i Mijata Gaćinovića obezbedilo nedostižnu prednost od osam bodova dve rudne pre kraja sezone.
