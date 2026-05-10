Slušaj vest

Ogroman uspeh Marka Nikolića u prvoj sezoni na klupi AEK-a - njegov tim je dva kola pre kraja obezbedio titulu prvaka Grčke.

AEK je u nedelju na svm terenu pobedio Panatinaikos Rafe Beniteza 2:1 i uvećao vođstvo na tabeli ispred prvih pratilaca Olimpijakosa i PAOK-a, koji su ove večeri takođe odigrali po meri "srpskog" AEK-a, nerešeno 1:1.

Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Takav ishod je ekipi naših Luke Jovića, Marka Grujića i Mijata Gaćinovića obezbedilo nedostižnu prednost od osam bodova dve rudne pre kraja sezone.

Sve čestitke Nikoliću i našim fudbalerima na ovom velikom uspehu!



Пласман обезедио Sofascore

Ne propustiteFudbalLUDNICA U NIŠU I DELIRIJUM NA ČAIRU: Radnički u 91. minutu slavio za bodove vredne opstanka, TSC šesticom razbio Javor i pobegao iz opasne zone!
FK Radnički Niš
FudbalCEO SVET SE PITA! Da li su sudije pogurale Arsenala do titule? Skandal VAR ili ne? Procenite sami...(VIDEO)
Sporna odluka na utakmici Vest Hem Arsenal
EvroligaDUBAI UKRAO ZVEZDU MONAKA BARSELONI! Spektakularan veleobrt i senzacinalan transfer na pomolu!
PARTIZAN-AS MONACO_53.JPG
FudbalOPŠTA LUDNICA! Roma u 100. minutu sa penala pobedila Parmu - i dalje žive san o Ligi šampiona!
profimedia-1073521056.jpg

BONUS VIDEO:

Arsenal Vest Hem faul na golmanu Izvor: BeinSports/Screenshot