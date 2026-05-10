PARTIZAN RAZBIO I PONIZIO AJAKS: Crno-beli osam puta tresli mrežu, het-trik Bogunovića!
Ovo je bila i prva međusobna utakmica ikada između Partizana i Ajaksa, tačnije veterana ove dve ekipe, a crno-beli su se pobrinuli da ona prođe veoma dobro po njih i da ostane upamćena kod navijača koji su mogli da gledaju besplatno ovu utakmicu.
Najbolji u ekipi Partizana bio je Miloš Bogunović, koji je postigao tri gola. Nikola Grubješić je postigao dva pogotka, dok su se po jednom u listu strelaca upisali Marko Vranić, Marko Jovanović i Darko Tešović.
Kad je reč o timu Partizana, nastupili su sledeći igrači. Saša Aleksić, Milivoje
Ćirković, Željko Radojičić, Igor Duljaj, Marko Jovanović, Gabrijel Radojičić, Darko Tešović, Milan Smiljanić, Miloš Bogunović, Nebojša Marinković, Ljubinko Drulović, Bojan Zavišić, Ivan Radovanović, Nenad Adamović, Dejan Rusmir, Marko Vranić i Nemanja Pavlović.