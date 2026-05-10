PARTIZAN ČESTITAO MARKU NIKOLIĆU: Crno-beli se setili čoveka koji im je doneo poslednju titulu!
Ogroman uspeh Marka Nikolića u prvoj sezoni na klupi AEK-a - njegov tim je dva kola pre kraja obezbedio titulu prvaka Grčke.
AEK je u nedelju na svom terenu pobedio Panatinaikos Rafe Beniteza 2:1 i uvećao vođstvo na tabeli ispred prvih pratilaca Olimpijakosa i PAOK-a, koji su ove večeri takođe odigrali po meri "srpskog" AEK-a, nerešeno 1:1.
Nakon ovog velikog uspeha Marka Nikolića javio i Partizan i čestitao titulu čoveku koji je doneo poslednju titulu crno-belima 2017 godine.
- Čestitamo nekadašnjem treneru našeg kluba Marku Nikoliću na osvajanju titule sa grčkim AEK-om - kratko stoji u saopštenju Partizana.