Fudbaleri Atalante savladali su kao gosti ekipu Milana na čuvenom "San Siru" sa 3:2 u derbiju 36. kola italijanske Serije A.

Atalanta je potpuno nadigrala domaćina, koji je tako sa drugog pao na deobu četvrtog i petog mesta zajedno sa Romom, sa 67 bodova i naglo zakomplikovao položaj u borbi za Ligu šampiona.

Atalanta je sedma sa 58 bodova, a Komo šesti sa 65.

Strelci za tim iz Bergama bili su Ederson u 7. minutu, Davide Zapakosta u 29. i Đakomo Raspadori u 52. minutu

Milan je ublažio poraz pogocima srpskog reprezentativca Strahinje Pavlovića u 88. i Nkunkua u četvrtom minutu nadoknade vremena.