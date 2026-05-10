Barselona je savladala Real Madrid rezultatom 2:0 i obezbedila titulu španske La lige, sa 14 bodova prednosti. Pogledajte kako je to izgledalo!
BARSELONA PONOVO OČITALA LEKCIJU REALU! Katalonci obezbedili titulu, Madriđani se raspali na Kamp Nou! (VIDEO)
Fudbaleri Barselone savladali su Real Madrid rezultatom 2:0 (2:0) u utakmici 35. kola španske La lige.
Katalonci su ovom pobedom, tri kola do kraja šampionata, odbranili titulu - sa 14 bodova više od ljutog rivala.
Markus Rašford je dobio idealnu priliku za slobodan udarac iz kog je postigao spektakularan gol pogodivši dalje rašlje gola Tiba Kurtoe.
Konačnih 2:0 postavio je Feran Tores, takođe u prvom delu meča. Imala je Barsa više od igre tokom cih 90 minuta meča, a Džudu Belingemu je poništen gol sredinom drugog poluvremena.
