Slušaj vest

Na ovaj način Barsa je stigla do titule i to dominantno, ali su iz Real Madrida pobesneli posle poraza od najvećeg rivala. Zvanična klupska televizija imala je velike zamerke na poslednji meč, te su iz Reala izneli niz optužbi i žestoko su zagrmeli.

- Španska liga nije ozbiljna. Liga Tebasa, liga Negreire. Ovo je cirkus i sprdnja. Užasno je. Kakva sramota za televizijski prenos španske lige. Najozbiljnije je odsustvo snimaka. Kada je bilo spornih situacija protiv Real Madrida, videli smo vrlo dobar panoramski prikaz. Odjednom, po ko zna koji put, svedoci smo "otmice" ponovljenih snimaka kod ključnog faula. Produkciju radi HBS, kompanija koju je angažovao Tebas, a koja je istovremeno podizvođač Mediaproa, a režiseri su iz starog Mediaproa i upravo oni određuju uređivačku liniju, tako da se meč predstavi navijačima na način na koji oni žele.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Real Madrid 2:0 Foto: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia

Mogao je biti crveni karton za Danija Olma. Od gledalaca se krije ponovljeni snimak nečega što se jednostavno dogodilo. Čim ga do sada nismo videli, znači da ga nećemo ni videti, kao ni mnoge druge stvari. Kao što nisu pokazali, jer nisu hteli da pokažu, kako Mbape krvari.

Činjenica da ne emituju snimke već nagoveštava šta se moglo dogoditi, imajući u vidu prethodne slučajeve. Da nije bilo ničega, pustili bi ih bez problema. Možda je guranje u predelu vrata nešto više, ali to nismo videli. Ono što smo videli bio je udarac laktom Erika Garsije, što je očigledno, prvo, penal i, drugo, isključenje. Sa Ernandesom na terenu, šta očekivati. A VAR je nebitan. Vidimo to, ponavlja se ono što se dešava iz nedelje u nedelju, i ponovo se potvrđuje. Ako bude utakmica Rajo Valjekano - Đirona, biće dosuđen penal, kao što se desilo na Real Sosijedad - Betis.

Ono što nisu svirali u meču Betis - Real Madrid, juče se videlo kako se kriterijum menja u zavisnosti od interesa drugog tima. Ovo je još jedan dokaz neaktivnosti VAR-a, koji ne ispravlja ono što može biti nepravda. Ako se ovo smatra borbom u igri, onda sve može biti takvo. Svako ko je igrao fudbal zna da Erik Garsija to radi sa namerom. Svaki put kada ima spornih situacija, VAR se umeša kada mu je to zgodno. A kada se VAR umeša? Umeša se samo da bi naudio Real Madridu.

Danas je Tebas, šef, bio u loži na "Kamp Nou". Nisam pogrešio, šef je bio tamo, bio je i Lusan, koji je predsednik federacije, ali šef je Tebas, koji je potpredsednik federacije i predsednik La Lige. Svi su bili tamo, bio je dan za slavlje.

Kada su se četiri ili pet fudbalera Barse obrušili na Vinisijusa, kadar je promenjen na opšti plan, kako se ne bi videlo u detalje. Zatim su ponovo pokazali krupni plan Vinisijusa, kao da je on negativac. To je način da se pokuša manipulisati. U loži je bio Tebas i treba biti vrlo oprezan, jer je on taj koji odlučuje koji će se snimci prikazivati, a koji ne, šta će se pitati kolege tokom prenosa, šta mogu da kažu, a šta ne - istakli su iz Reala.

BONUS VIDEO: