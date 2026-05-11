Srpski trener je još jednom dokazao kvalitet, a u razgovoru za Sportski žurnal istakao je kako bi uveo Pazar u Evropu da je imao malo veći fond igrača.

Između ostalog, Lalatović je otkrio i pod kojim uslovima će ostati u Novom Pazaru.

Nenad Lalatović u Novom Pazaru Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Navijači žele da ostanem, i ja hoću da ostanem ako budemo imali veći budžet. Hoću da se suprostavim Zvezdi i Partizanu. Teško je kad smo sirotinja, kad imamo 30, 50, 70 puta manji budžet od večitih. Kako da ih pobedimo. U subotu je Bog bio uz nas. Ukoliko budemo mogli da se pojačano i konkurišemo za Evropu ostaću, u suprotnom neću - rekao je Lalatović i na taj način je poslao jasnu poruku čelnicima Novog Pazara.

Lalatović je ove sezone vodio tri kluba, počeo je Budućnosti iz Podgorice, gde je otišao posle neuspešnih kvalifikacija za UEFA takmičenja, potom je do zime bio u Mladosti iz Lučana, da bi zatim preuzeo Novi Pazar. Na 14 utakmica njegova ekipa ostvarila je pet pobeda, tri remija i šest poraza.

