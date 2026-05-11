Samo nekoliko sati pre najveće utakmice svetskog fudbala, El klasika protiv Real Madrida, trener Barselone Hansi Flik dobio je najtežu moguću vest – njegov otac je preminuo.

Barselona je sinoć osvojila titulu prvaka Španije, pošto je na svom terenu pobedila Real Madrid sa 2:0, u utakmici 35. kola Primere.

Katalonski klub je u nedelju popodne objavio vest o smrti Flikovog oca i izrazio saučešće treneru i njegovoj porodici. Pre meča sa Realom održan je minut ćutanja za Flikovog oca, a igrači su nosili crni flor tokom utakmice.

Trener Barselone Hansi Flik nakon osvajanja šampionske titule

U tim trenucima, kada bi mnogi sve ostavili i povukli se, nemački strateg je doneo odluku duboko dirnula ceo fudbalski svet – izašao je na klupu i vodio svoj tim do pobede.

Flik je posle meča jedva smogao snage da govori o onome što se dogodilo:

“Jutros me je majka pozvala i rekla mi da je otac preminuo. U jednom trenutku sam razmišljao da li da sve zadržim za sebe, ali odlučio sam da kažem igračima. Mi smo ovde porodica”, rekao je vidno potreseni trener.

Uprkos tragediji, Barselona je izašla na teren i odigrala utakmicu sa neverovatnom energijom, savladavši Real Madrid u meču koji će se dugo pamtiti.

“Neću nikada zaboraviti ovaj dan. Bio je izuzetno težak za mene, ali ono što su igrači uradili je neverovatno. Borili su se kao jedna porodica. Ponosan sam na njih i na navijače”, dodao je Flik.

Atmosfera na stadionu bila je izuzetno emotivna – navijači su nakon utakmice aplaudirali treneru, dok su mu igrači prilazili u suzama.