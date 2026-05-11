Ekipa Ćingdao Hainiu, koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Milan Ristić, napravila je istorijski uspeh pošto je vezala pet utakmica bez poraza, uz četiri uzastopne pobede. Ono što dodatno daje težinu ovom rezultatu jeste činjenica da su rivali bili klubovi iz samog vrha kineskog fudbala, među kojima i nekadašnji šampioni kineske Superlige.

1/5 Vidi galeriju Ćingdao - kineski fudbalski klub Foto: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Uspeh dobija još više na značaju kada se uzme u obzir da je tim sezonu započeo sa čak sedam bodova minusa. Ipak, Ristić je za kratko vreme uspeo da ekipi usadi pobednički mentalitet, podigne nivo discipline i napravi tim koji danas igra organizovan, čvrst i veoma efikasan fudbal.

Velike zasluge pripadaju i njegovom stručnom štabu. Kondicioni trener Stefan Ilić odradio je izuzetan posao u fizičkoj pripremi ekipe, koja danas na terenu uspešno prati sve taktičke zahteve stručnog štaba.

Među najbližim saradnicima Milana Ristića je i pomoćni trener Mihajlo Jurasović, koji je godinama radio u mlađim selekcijama reprezentacije Srbije i sarađivao sa brojnim poznatim fudbalerima poput Luka Jović i Nemanja Radonjić.

Važan deo stručnog tima je i analitičar Luka Milićević, čiji doprinos u pripremi utakmica ima značajnu ulogu u seriji sjajnih rezultata.

Slavlje fudbalera Ćingdaoa Izvor: Privatna arhiva

Na terenu ekipu predvodi kapiten Nemanja Anđelković, iskusni štoper koji svojim iskustvom i profesionalizmom predstavlja jednog od ključnih igrača tima.

Sve ukazuje na to da je ovo tek početak velike priče i da će ekipa Milana Ristića tek pokazati svoj puni potencijal u nastavku sezone.

