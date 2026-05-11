Fudbaleri Radničkog upisali su veoma važnu pobedu protiv ekipe Mladosti u petom kolu plej-aut faze Superlige Srbije. Duel na „Čairu“ završen je rezultatom 1:0 (0:0). Strelac je bio Ibrahim Mustafa u nadoknadi vremena. Radnički je tokom celog meča bio konkretniji tim na terenu, napadao i za to je nagrađen.

Šef stručnog štaba Marko Neđić rekao je posle meča da je upisana veoma važna pobeda, ali da ništa nije zavrešno

„Bila je stvarno jedna jako teška i borbena utakmica. Prvo poluvreme tvrdo, bez puno šansi, u drugom poluvremenu smo znali da moramo da pobedimo. Pobeda je bila imperativ, zato smo krenuli žestoko u nastavku. Znali smo da preti opasnost iz tranzicije, ali smo bili fokusirani. Uveli smo drugog napadača, jer smo jako želeli pobedu, to nam se i isplatilo. Mislim da su momci to zaslužili, prelep pogodak, akcija u tom 91. minutu. Bitno je da verujemo u ono što radimo, imamo još dve utakmice, ništa nije završeno. Ova pobeda nam je veoma bitna, zbog samopouzdanja. Okrećemo se narednim utakmicama, gde moramo da zbijemo redove i ostavimo Radnički u ligi“, istakao je Neđić.

Odličnu partiju imao je mladi Luka Izderić koji nije krio zadovljstvo zbog podrške publike.

„Utisci su fenomenalni. Pre svega bih hteo da se zahvalim svakom navijaču koji je došao da nam pruži podršku i bude uz nas. Mislim da smo im se odužili na najbolji mogući način, pobedom.Utakmica kao utakmica bila je veoma teška. Mladost je tim koji zna da igra na rezultat. Mislim da smo u većem delu utakmice bili bolji i da smo zaslužili tri boda“, kazao je Izderić.

Igrač Radničkog Ranko Jokić istakao je da njegov tim bio dominantan i zasluženo slavio.

„Jedna od naših boljih utakmica koje smo odigrali. Bili smo dominantni svih 90 minuta i na kraju se isplatilo, pobedili smo. Verovali smo u taj pogodak, videli ste i sami, imali smo baš dosta šansi. Ispoštovali smo sve što je šef tražio ove nedelje i na kraju se ispostavilo da se trud uvek isplati. Iskoristili smo tu poslednju šansu i osvojili jako bitna tri boda. Znači nam što je publika došla u ovolikom broju, to nam je vetar u leđa. Nadam se da će ovako biti i u narednoj utakmici kod kuće. Nama su ostale još dve utakmice i naravno da uvek idemo na pobedu, jer mi moramo da osiguramo opstanak“, istakao je Jokić.

Dušan Pavlović kaže da je najteže igrati pod pritiskom.

„Mislim da je ovo bila jedna od najbitnijih utakmica u sezoni, kako za nas, tako, i za njih. Znali smo da je ulog veliki i mislim da smo zasluženo pobedili, jer smo sve vreme verovali da možemo, videli smo da gol visi, stigao je u finišu kao nagrada za zalaganje. Stvarno je bilo divno igrati pred ovim navijačima, videti ispunjene tribine i to je nama bilo dodatni motiv, da svi zajedno verujemo do samog kraja. Nije lako igrati kada morate da pobedite. Tako je kod nas u poslednje vreme stalno imamo taj imperativ pobede. Moramo uvek da izgaramo i pobedimo. I tako će biti do kraja“, zaključio je Pavlović.

U narednom kolu Radnički će gostovati ekipi TSC-a. Taj meč na programu je, u subotu, 16. maja u 20 sati.

