Slušaj vest

Nakon što je sa atinskim AEK-om osvojio titulu šampiona Grčke usledilo je veliko slavlje.

AEK je kao domaćin pobedio Panatinaikos golom u 94. minutu, a pošto je Olimpijakos osvojio samo bod protiv PAOK-a, to je bilo dovoljno za 14. naslov prvaka države.

Nakon utakmice Marko Nikolić je odgovarao na pitanja novinara, a konferencija za medije je prekinuta.

1/6 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Fudbaleri su upali u salu za konferencije kako bi slavlje iz svlačionice doneli svom treneru, ali i da bi šefa stručnog štaba polili vodom pred kamerama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

"Ovo je sjajno. Naravno da sam srećan. Osvajao sam titule i u drugim zemljama, ali ovo je jedan od najsrećnijih trenutaka u mojoj karijeri. Ostaće mi zauvek u srcu. Ova titula je posebna iz više razloga. Videli ste priznanje javnosti i to je važno. Veoma sam srećan, imaćemo vremena da slavimo, ali dolazi nova sezona i imaćemo nove ciljeve. Takođe ćemo imati kvalifikacije za Ligu šampiona. Večeras slavimo", poručio je Marko Nikolić.

Bonus video: