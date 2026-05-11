Veliki ljudi nikada ne mogu da padnu u zaborav. I da se to ne desi brinu se njihovi prijatelji i porodica koji na taj način takođe dokazuju veličinu.

U nedelju uveče jedan emotivan događaj odigrao se u Barajevu gde su futsaleri KMF Solunac i fudbaleri GSP Polet Dorćola igrali memorijalni meč za tragično nastradalog Igora Milovanovića.

Igor je bio futsaler Solunca i fudbaler GSP Polet Dorćola u trenutku kada je pre godinu dana tragično nastradao, a njegovi prijatelji ne dozvoljavaju da padne u zaborav.

- Večeras su naši gosti bili igrači FK GSP Polet Dorćol, poslednji klub velikog fudbala za koji je nastupao naš drug, saigrač i brat. I sa kojima je ujedno igrao turnire malog fudbala. Odigrali smo memorijalni meč i obeležili godinu dana od tragedije. Zahvaljujemo se porodici Milovanović koja je bila prisutna na ovoj memorijalnoj utakmici - stoji u objavi Solunca na Instagramu.

