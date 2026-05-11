Predsednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić istakao je u razgovoru za klupski sajt pred finale Kupa Srbije da je pred klubom period velikih ambicija, rasta i novih izazova, uz jasnu poruku da Vojvodina želi trofeje, evropski iskorak i nastavak razvoja na svim nivoima.

– Vreme je za trofeje, vreme je za iskorak u Evropi, vreme je za velike stvari, vreme je za ofanzivan prelazni rok. Podigli smo glavu, podigli smo samopouzdanje, podigli smo budžet, pojačali smo upravni odbor, sređujemo infrastrukturu i vreme je za veliki sportski rezultat. Mislim da je sada svima jasno da fudbal ne zavisi samo od jednog kluba u državi. Ima nas mnogo koji postavljamo standarde i mislim da je Vojvodina tome veoma blizu. Na pojedinim temama smo ozbiljno ispred svih – počeo je priču prvi čovek Vojvodine.

Odluka da se meč za trofej Vojvodina – Crvena zvezda igra u Loznici, kao i finale 2024. godine, pravi je potez Fudbalskog saveza Srbije.

– Loznica je pravi, idealan domaćin. Zaista sam uživao na tom meču finala Kupa i na kraju čestitao boljem rivalu u tom trenutku. Atmosfera je bila fenomenalna, pun stadion, pola-pola navijača oba tima, sportsko navijanje, dlanovi, glas. To je ono što očekujem i sada, naravno, uz drugačiji ishod ovoga puta.

Predsednik Vojvodine pozvao je navijače da ispune stadion i pruže podršku ekipi u borbi za trofej.

– Koristim priliku da pozovem Lozničane, ali i navijače našeg bratskog kluba Borca iz Banjaluke da nam se pridruže. Mnogo našeg naroda je preko Drine. Izvolite, dođite da napunimo stadion. Znam da mnogi navijaju za Vojvodinu. Očekujem zaista pola-pola na tribinama. Ko bude hladnije glave i bolje uđe u meč, podići će trofej. A ja sam negde i uveren da smo to mi.

Zbiljić je istakao i koliko je važno da svi akteri finala budu na najvišem nivou.

– Važno je da kada je ovakav događaj, finale, jedan meč za trofej, svi akteri budu na vrhunskom nivou. Od igrača, preko trenera i sudija, do navijača. Zamolio bih oba stručna štaba da povedu računa o ponašanju. Mislim da ima previše komunikacije sa sudijama, i sa strane Crvene zvezde i sa strane Vojvodine. Kao predsednik takmičenja zamolio bih da svi povedu računa o ponašanju, da zaštitimo igrače, sudije, organizaciju i grad Loznicu. Sve mora da bude na maksimumu.

Nekada je bilo nezamislivo dva puta pobediti Zvezdu u sezoni, još u razmaku od nešto više od mesec dana. Treći put bi tek delovao kao nemoguća misija, a sada je to na korak…

– Mnogi veliki klubovi ne bi mogli da se pohvale tim podatkom da su pobedili Zvezdu dva puta u 40 dana, ali navikavajte se. To je nešto normalno. Mislim da će Vojvodina nastaviti svojim putem i kako god da se završi meč u sredu, mi nismo opterećeni i nemamo toliki pritisak. Idemo svojim putem dalje. Kada osvojimo trofej, slavićemo tu noć, a onda nastavljamo dalje. Želimo da budemo drugi na tabeli, bez obzira da li osvojimo trofej ili ne. Sigurno je da nastavljamo rast kluba.

Dakle, Vojvodina će biti još jača u svakoj narednoj sezoni.

– Apsolutno. Mi smo već spremni za prelazni rok. Čekamo ga sa nestrpljenjem. Vojvodina je na jednom autoputu razvoja. Kada odete u Surdulicu sa četiri bonusa u prvoj postavi, date četiri gola i pobedite, pokazujete da Vojvodina ima širinu tima, ima svoju decu koja ulaze u prvi tim. To je model koji želimo da vidimo. Očekujem da sledeće godine bude još više tih klinaca na domaćim mečevima, posebno onih koji su prošli našu školu.

Kada je Miroslav Tanjga imenovan za trenera Vojvodine, bilo je onih koji su bili skeptični. Sada je jasno koliko je taj potez rukovodstva Voše bio pun pogodak.

– Veliki trener za velika dela. Siguran sam da imamo najspremnijeg trenera za rezultat u Srbiji. Pohvalio bih Kokovića i Jakšića. Lepo je videti mlade trenere u Pančevu, Surdulici i Čukaričkom. Međutim, kada gledate igru na rezultat, ono što pravi razliku, Tanjga je tu broj jedan. Zato smatram da smo blagi favoriti u finalu, jer imamo njega na klupi.

Mnogo bure u javnosti izazvalo je pojavljivanje najpopularnijeg srpskog influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao “Baka Prase”, na mečevima Vojvodine.

– Javno se zahvaljujem Bogdanu Iliću na tome što je deo našeg kluba, što nas toliko promoviše, pomaže i daje pozitivnu energiju. Daje sve od sebe da mi pobeđujemo. Otkako se pojavio uz klub, stigli su i veliki rezultati, tako da je možda i talija. Biće sa nama u loži na finalu Kupa, sedeće sa direktorom Bajatovićem i sa mnom i nadamo se da ćemo slaviti na kraju. Naravno, očekujem zdravu i dobru komunikaciju sa upravom naših sportskih rivala.

Govoreći o budućnosti srpskog fudbala, Zbiljić je naglasio da veruje u reorganizaciju i profesionalizaciju takmičenja.

– Smanjenje lige doneće kvalitet koji nam treba. Radujem se i smanjenju lige na 12 klubova, gde će svaki meč biti pred punijim tribinama. Klubovi će morati da se pojačavaju, moraće da povećavaju budžete, moraće da uvedu pravu disciplinu i finansijsku stabilnost. Fudbalska priča u Srbiji mora da se podigne. Iskreno se nadam privatizaciji i mislim da je ova godina uvod u ono što nas čeka. Smatram da smo na Balkanu broj jedan po mladosti, sportu i talentima i da zaista zaslužujemo veliki iskorak. Po pitanju vlasništva i dalje smo negde zarobljeni u komunizmu. Tito je odavno umro i vreme je za neke nove modele.

Posebno je govorio o omladinskoj školi i planovima za dodatnu reorganizaciju.

– Naša akademija „Ilija Pantelić” mora još da se podigne. Tu ćemo napraviti dodatnu reorganizaciju, dovešćemo još veća trenerska imena i zaista očekujemo titule u mlađim kategorijama. Ove sezone – na korak smo od titule u kadetskoj ligi i ponosni smo zbog toga. Hoćemo našu decu u prvom timu i to je jasan put Vojvodine. Iskreno, žao mi je što Lazara Peranovića još nisam video u prvom timu, želim to da vidim. Vidimo da Đokanović može, da može da “nosi duele” u Super ligi. Tu su nam Petar Sukačev i Siniša Tanjga, oni već dobijaju veliku minutažu, a želimo još više naše dece – poručio je Dragoljub Zbiljić.

