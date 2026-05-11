Vinisijus Žunior je godinama jedna od najkontroverznijih figura svetskog fudbala, često na meti kritika zbog reakcija, nervoze i tenzija na terenu, ali posle poraza Real Madrida u El Klasiku – Brazilac je pokazao potpuno drugo lice i iznenadio čak i svoje najveće kritičare.

Barselona - Real Madrid 2:0 Foto: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia

Nakon što je Barselona slavila sa 2:0 i overila šampionsku titulu, kamere su zabeležile scene koje su obišle fudbalski svet, ali španski mediji posebno ističu ono što je Vinisijus uradio kada je sudija svirao kraj.

Čim je sudija označio kraj utakmice, Brazilac je bez oklevanja prišao gotovo svim igračima Barselone i čestitao im na pobedi i osvojenom trofeju.

Posebnu pažnju privukao je njegov susret sa sunarodnikom Rafinjom. Dvojica brazilskih reprezentativaca kratko su razgovarala uz osmeh, a prema navodima medija, čak su i u tom teškom trenutku uspeli da razmene nekoliko šala, što je dodatno iznenadilo navijače.

Vinisijus je potom nastavio da ide od igrača do igrača Barselone, redom pružajući ruku i sportski čestitajući rivalima, pre nego što je prišao i treneru Hansju Fliku, koga je kratko zagrlio i pozdravio.

Ovakav potez izazvao je lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.

Mnogi ističu da je upravo ovo "druga strana Vinisijusa" koju retko viđamo – fudbaler koji je često na ivici konflikta, ovog puta je pokazao smirenost i poštovanje u trenutku kada je Real doživeo jedan od najtežih udaraca u sezoni.

Španski mediji idu i korak dalje, pa njegov gest opisuju kao “kapitenski”, uz poruku da je Vinisijus, uprkos porazu, možda pokazao i svoju najzreliju utakmicu van samog terena.